Международный день биодизеля отмечается 10 августа

09:00, 10 августа 2018, ПАИ

10 августа отмечается Международный день биодизеля, сообщает calend.ru.

Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло. Сам же дизельный двигатель создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах, а первая публичная демонстрация его работы состоялась 10 августа 1893 в Аугсбурге. Это событие и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории.

Для производства биодизеля используются сельскохозяйственные культуры, например: в Европе чаще – рапс, в США и Африке – сою, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир. Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биологического распада в почве или в воде – месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

Биодизельное топливо имеет и ряд технических преимуществ. По сравнению с минеральным дизельным топливом оно почти не содержит серы, и при этом характеризуется хорошими смазочными свойствами, что продлевает срок жизни двигателя. Кроме того, биогорючее сравнительно безопасно благодаря высокой температуре воспламенения – 150°С. Но есть и недостатки: в холодное время года эффективность такого вида топлива снижается.