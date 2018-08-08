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Ночью произошло ДТП в Пыталовском и Великолукском районах

Минувшей ночью, 10 августа, в Пыталовском и Великолукском районах произошли ДТП, для ликвидации последствий которых привлекались сотрудники МЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном главном управлении ведомства.

Около 03:23 легковой автомобиль попал в аварию в деревне Долгоборье Гавровской волости Пыталовского района, а в 04:45 два легковых автомобиля столкнулись в районе деревни Свинкино Шелковской волости Великолукского района.

Информации о пострадавших нет.

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