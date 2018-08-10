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Общество

Приём граждан проведёт первый заместитель прокурора области в Дедовичах

В августе первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков проведёт личный прием граждан в прокуратуре Дедовичского района (Дедовичи, улица Комсомольская, 7). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с Виктором Тепляковым в срок до 17 августа необходимо обратиться к исполняющему обязанности прокурора Дедовичского района Инне Балмышевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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