Приём граждан проведёт первый заместитель прокурора области в Дедовичах

09:31, 10 августа 2018, ПАИ

В августе первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков проведёт личный прием граждан в прокуратуре Дедовичского района (Дедовичи, улица Комсомольская, 7). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с Виктором Тепляковым в срок до 17 августа необходимо обратиться к исполняющему обязанности прокурора Дедовичского района Инне Балмышевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.