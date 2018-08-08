Три года тюрьмы получит пскович за распространение порнографии в Интернете

09:44, 10 августа 2018, ПАИ

В Пскове суд признал 22-летнего местного жителя виновным в приобретении, хранении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных с использованием Интернета в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Молодой человек получил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что обвиняемый в июне 2017 года разместил в свободном доступе для пользователей социальной сети три приобретенные им ранее видеозаписи, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних лиц женского пола, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Приговор суда не вступил в законную силу.