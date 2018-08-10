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Общество

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об административной и уголовной ответственности за фиктивный техосмотр

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов об административной и уголовной ответственности за фиктивное проведение техосмотра транспортных средств. Об этом сообщается на сайте кабинета министров сегодня, 10 августа.

В пояснительной записке на сайте правительства указано, что «практика массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, обусловленных технической неисправностью транспортных средств». Разработанные законопроекты направлены на противодействие такой практике, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не были аккредитованы (не получили разрешение) на такую деятельность в установленном законодательством порядке.

В законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство предлагает депутатам ввести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра и установить государственный контроль за соблюдением операторами ТО установленных требований.

Предлагается также установить возможность оформления диагностической карты в виде электронного документа и её подписания квалифицированной электронной подписью технического эксперта, осуществлявшего процедуру технического диагностирования транспортного средства.

Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра: предусматривается установление пропускной способности пункта техосмотра, которая будет рассчитываться по специальной методике, утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Последующую проверку правильности таких расчётов в отношении пунктов техосмотра предлагается возложить на Российский союз автостраховщиков.

Помимо этого кабмин предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают усиление административной ответственности всех участников системы техосмотра.

В частности, в целях усиления ответственности технических экспертов предусмотрена возможность назначения им административного наказания в виде дисквалификации. Одновременно на технических экспертов распространяется ответственность за оформление диагностической карты на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, в отношении которого техосмотр в действительности не был проведён или при проведении техосмотра которого выявлено несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Также на технических экспертов распространяется ответственность за передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении техосмотра транспортного средства, в отношении которого техосмотр не проводился.

Законопроектом также уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого в установленном порядке не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Размер административного штрафа за такое правонарушение предлагается повысить.

Также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра, а также за проведение технического диагностирования транспортных средств при техосмотре лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре операторов технического осмотра, либо не уполномоченным на проведение технического диагностирования соответствующей категории транспортных средств, либо не уполномоченным на техническое диагностирование в конкретном пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии.

Подготовлены и поправки в Уголовный кодекс РФ: предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. В правительстве отмечают, то введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля.

Законопроекты были рассмотрены и одобрены на заседании кабинета министров 3 августа.

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