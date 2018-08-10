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Общество

Две попытки незаконного пересечения границы пресекли псковские и латвийские пограничники

В рамках проведения специальной совместной пограничной операции «Кордон - 2018» во взаимодействии с сотрудниками Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, первый случай произошел у населенного пункта Толстяки Себежского района, где в нескольких километрах от российско-латвийской границы пограничники задержали граждан одной из стран Северо-Восточной Азии.

Некоторое время спустя вторая группа иностранных граждан прибыла в Пыталовский район на легковом автомобиле. Они были задержаны в пяти километрах от границы рядом с населенным пунктом Губаново. 

На данный момент все иностранцы задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

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