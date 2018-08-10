Российские производители чая предложили ввести его маркировку

11:53, 10 августа 2018, ПАИ

Российские производители чая выступили с инициативой введения маркировки на упаковках, благодаря которой можно будет вывести нелегальную продукцию с рынка в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По расчетам ЦРПТ, для отладки механизма производственный процесс на этапе тестирования маркировки может занять до двух месяцев. Но решение о маркировке остается за правительством.

По мнению Минпромторга введение такой инициативы поможет отсечь нелегальные потоки товаров на рынок. В то же время, ряд экспертов считает, что доля контрафакта на рынке чая менее 1% и проблема борьбы с ним остро не стоит.