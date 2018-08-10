0
15:19
Михаил Ведерников: Программу поддержки молодых специалистов на селе планируется продлить до 2025 года
15:07
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
14:04
Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове
12:49
Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов
12:06
Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество
11:23
Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
11:15
Михаил Ведерников поручил в течение 10-14 дней организовать первое заседание комитета по проведению мероприятий в память о 6-й роте
Еще новости
Общество

Российские производители чая предложили ввести его маркировку

Российские производители чая выступили с инициативой введения маркировки на упаковках, благодаря которой можно будет вывести нелегальную продукцию с рынка в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По расчетам ЦРПТ, для отладки механизма производственный процесс на этапе тестирования маркировки может занять до двух месяцев. Но решение о маркировке остается за правительством.

По мнению Минпромторга введение такой инициативы поможет отсечь нелегальные потоки товаров на рынок. В то же время, ряд экспертов считает, что доля контрафакта на рынке чая менее 1% и проблема борьбы с ним остро не стоит.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Программу поддержки молодых специалистов на селе планируется продлить до 2025 года
10 августа 2018
Михаил Ведерников: Программу поддержки молодых специалистов на селе планируется продлить до 2025 года
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
10 августа 2018
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове
10 августа 2018
Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове
Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов
10 августа 2018
Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов
Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество
10 августа 2018
Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество 2
Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
10 августа 2018
Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
Михаил Ведерников поручил в течение 10-14 дней организовать первое заседание комитета по проведению мероприятий в память о 6-й роте
10 августа 2018
Михаил Ведерников поручил в течение 10-14 дней организовать первое заседание комитета по проведению мероприятий в память о 6-й роте
Отец бойца 6-й роты попросил Михаила Ведерникова возглавить оргкомитет по проведению мероприятий в честь 20-летия подвига десантников
10 августа 2018
Отец бойца 6-й роты попросил Михаила Ведерникова возглавить оргкомитет по проведению мероприятий в честь 20-летия подвига десантников 2

Идет загрузка...