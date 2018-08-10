Законодательство для ЖСК предложили ужесточить в России
Минстрой РФ намерен ужесточить законодательство в отношении жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), расширив круг ответственных за банкротство жилищных кооперативов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.
Отмечается, что первое из основных изменений заключается в расширении списка лиц, которых можно привлечь к ответственности за банкротство ЖСК. Вторая норма позволяет привлечь к ответственности людей, выполнявших руководящие функции. Третья поправка должна исключить возможность при банкротстве ЖСК создавать новый кооператив.
В настоящее время законопроект проходит стадию публичных обсуждений.