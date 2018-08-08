ВВП России по итогам года вырастет на 1,6%

10:47, 10 августа 2018, ПАИ

ВВП России по итогам этого года вырастет на 1,6%, инфляция составит 3,5%, а розничный товарооборот увеличится на 3,7%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков ведущих банков.

Отмечается, что основной вклад в рост российской экономики вносит потребительский сектор, а сдерживающим фактором является риск новых санкций. Рост цен в этом году подстегнет увеличение стоимости бензина и предстоящее повышение НДС, однако инфляция всё равно не превысит целевого уровня.

Основным драйвером увеличения ВВП в этом году будет успешная реализация стратегии импортозамещения, развитие инфраструктуры, включая строительство объектов и транспортных узлов к ЧМ-2018.