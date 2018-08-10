Приемка образовательных учреждений к новому учебному году проходит в Псковском районе

11:57, 10 августа 2018, ПАИ

С 8 августа в Псковском районе началась приемка общеобразовательных учреждений к новому учебному году, в состав которой входят сотрудники надзорных органов МЧС России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в ходе работы комиссии сотрудники государственного пожарного надзора особое внимание уделяют наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты, соответствия путей эвакуации, исправности первичных средств пожаротушения – огнетушителей.

Обеспечение безопасных условий обучения - один из приоритетов образовательных учреждений. На эти цели в общеобразовательных учреждениях Псковского района выделено 944 тысячи рублей.

В образовательных учреждениях Псковского района проведены следующие мероприятия: заправка первичных средств пожаротушения, покрытие огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, оборудование путей эвакуации и эвакуационных выходов знаками пожарной безопасности, замена горючей облицовки полов и стен на сертифицированные материалы.

В этом году отремонтированы эвакуационные выходы в детском саду «Улыбка», Середкинской и Остенской школах. Все образовательные учреждения оборудованы автоматическими системами пожарной сигнализации и системами управления эвакуации людей при пожаре. В детском саду «Радуга» сигнализация выведена на пульт МЧС. В Торошинской и Родинской школе проведена обработка косоуров лестниц, установлена пожарная лестница в Торошинской школе, приведена к нормативным требованиям пожарная лестница в детскому саду «Березка». Проведена замена пожарной сигнализации в Моглинской школе и детском саду «Улыбка».

«Все проведенные мероприятия повысят безопасность процесса обучения», - подчеркнули в МЧС.