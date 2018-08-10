Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах

11:23, 10 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 10 августа, в 11:00 в Печорах, в рамках празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, стартовал легкоатлетический забег «Молодёжь - за спорт!», в котором принимают участие более 100 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Как рассказали организаторы, сейчас все уже готовятся для встречи первых финиширующих спортсменов. В забеге принимает участие глава Печорского района Дмитрий Сопотов, представители администрации муниципалитета, представители школ, городской патриотический клуб, воспитанники спортивной школы. Вышли на старт и двухлетние дети с молодыми мамами.

Напомним, что пробег «Молодёжь - за спорт!» был популярен и востребован не только у жителей Печорского района, но и всей Псковской области на протяжении 20 лет, но не проводился 8 лет. Возрождение пробега стало возможным благодаря поддержке проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.