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Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
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Общество

Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах

Сегодня, 10 августа, в 11:00 в Печорах, в рамках празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, стартовал легкоатлетический забег «Молодёжь - за спорт!», в котором принимают участие более 100 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Как рассказали организаторы, сейчас все уже готовятся для встречи первых финиширующих спортсменов. В забеге принимает участие глава Печорского района Дмитрий Сопотов, представители администрации муниципалитета, представители школ, городской патриотический клуб, воспитанники  спортивной школы. Вышли на старт и двухлетние дети с молодыми мамами.

Напомним, что пробег «Молодёжь - за спорт!» был популярен и востребован не только у жителей Печорского района, но и всей Псковской области на протяжении 20 лет, но не проводился 8 лет. Возрождение пробега стало возможным благодаря поддержке проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

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