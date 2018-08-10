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Общество

Михаил Ведерников поручил следить за устранением негативного воздействия на реку Шелонь

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил Государственному комитету региона по природопользованию и охране окружающей среды осуществлять еженедельный мониторинг мер, принимаемых территориальными федеральными органами исполнительной власти по вопросу загрязнения реки Шелонь и гибели рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также он поручил обеспечить анализ информации по факту загрязнения реки и доводить ее регулярно до администрации района. Главе Порховского района Виктору Степанову поручено обеспечить информирование населения о принимаемых мерах по устранению негативного воздействия на водный объект.

Отметим, что на днях появились сообщения о фактах загрязнения реки Шелонь и гибели рыбы в районе деревни Смоленец Порховского района. Река — объект федерального экологического надзора, который осуществляется управлением Росприроднадзора по Псковской области.

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