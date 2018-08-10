Севший за руль нетрезвым судимый житель Красногородского района повторно предстанет перед судом

13:02, 10 августа 2018, ПАИ

В Красногородском районе перед судом предстанет 32-летний судимый местный житель, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

11 июля мужчину осудили по статье 264.1 УК РФ и отправили на обязательные работы на 180 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Но 20 июля в 18:45 в деревне Мыза Красногородского района он за рулем мотоцикла не справился с управлением и попал в аварию. Сотрудники ГИБДД установили, что он находился в нетрезвом состоянии.