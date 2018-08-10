Пять месяцев колонии получили два вьетнамца за незаконное пересечение госграницы в Пыталовском районе

12:13, 10 августа 2018, ПАИ

В Пыталовском районе два гражданина Вьетнама получили пять месяцев колонии за попытку незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

16 апреля около 16:00 мужчины пытались пешком пересечь госграницу без документов и соответствующего разрешения. Нарушители обвиняются по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством, на право выезда из Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору). Подсудимые вину в содеянном признали и раскаялись.

Суд Пыталовского района назначил обвиняемым наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.