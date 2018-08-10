На год в тюрьму отправился судимый житель Красногородского района за уклонение от административного надзора

14:39, 10 августа 2018, ПАИ

В Красногородском районе местного жителя приговорили к одному году тюрьмы за уклонение от административного надзора после освобождение из колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

После освобождения из тюрьмы за мужчиной установили административный надзор с обязанностью, в том числе, не покидать избранное место жительство без соответствующего согласования. Однако гражданин не соблюдал предписанные указания, его неоднократно привлекали к административной ответственности, а потом скрылся от полиции, но его вскоре задержали.

Судья судебного участка №6 Красногородского района признал гражданина виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием колонии строго режима.