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Общество

Имбирно-медовый лимонад и мороженое ручной работы смогут попробовать псковичи на Медовом фестивале

В Пскове на Медовом фестивале гости и жители города смогут попробовать мороженное ручной работы и имбирно-медовый лимонад от группы компаний «Ресторанный партнер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Кроме того, на торговом фуд-корте можно будет попробовать блинчики с медом, а также уже традиционные картофельные данники и мангальную продукцию.

Компания «Ресторанный партнёр» основана в 2006 году. Компания занимается развитием на территории Псковского региона культуры общественного питания.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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