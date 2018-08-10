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Общество

Три лекции прочтет историк Юрий Соколов в «Михайловском»

11 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдут две лекции историка, искусствоведа, философа и историософа, кандидата исторических наук Юрия Соколова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Первая лекция называется «Киевская Русь: часть 1, Святая Равноапостольная княгиня Ольга Мудрая — строитель государства», намечена на сегодня. Вторая — «Киевская Русь: часть 2, Византия и Русь в 960—970-х годах». Заключительная лекция их этого цикла — «Киевская Русь: часть 3, Святой Равноапостольный князь Владимир и Крещение Руси» — запланирована на 15 августа.

Мероприятие пройдет в малом зале заповедного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Продолжительность каждой из лекций — полтора часа, начало — в 15:00.

Юрий Соколов — петербуржец. Он преподаёт в высших и средних учебных заведениях северной столицы, активно выступает с циклами лекций по социально-политической истории и истории культуры, сотрудничает с телевидением, прежде всего с каналом «Культура», и с радио (например, «Град Петров» Петербургской митрополии). Юрий Соколов — автор ряда аудиокниг по истории Древней Руси и об Отечественной войне. Среди подготовленных им радио- и телепередач — «Восемь исторических зарисовок Византии VIII века» (из цикла бесед по истории Древней Руси), «Все мы родом из XX века» (пять бесед о дирижёре Константине Арсеньевиче Симеонове), «Последний подлинный слуга государству, народу, Царю…» (о жизни и деятельности великого реформатора П. А. Столыпина), «Трансформация образа Петра Великого в литературе», «Может ли настоящий христианин быть революционером», «Современные смыслы в искусстве» и многие другие.

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