С 11 августа в псковских СМИ стартует агитационный период

12:25, 10 августа 2018, ПАИ

«С 11 августа начинается важный этап избирательной кампании – агитационный период в средствах массовой информации. Мы рассчитываем, что свою предвыборную агитацию кандидаты и избирательные объединения проведут в рамках закона и проявят уважение к своим избирателям и конкурентам», – заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Предвыборная агитация в СМИ продлится 28 дней: до 0:00 8 сентября, с этого времени наступит, так называемый, день тишины, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах «Россия» (Россия-1), Российском информационном канале «Россия-24», радиоканале «Радио России», радиоканале «Маяк» и радиоканалах Медиахолдинга Псковской области «Бонус радио» и «Седьмое небо». Также были распределены бесплатные печатные площади в 28-ми периодических изданиях.

Отметим, что каждый канал ежедневно будет выделять до 30 минут эфирного времени. Одна половина общего объема эфирного времени отводится на совместные мероприятиями, а вторая распределяется между зарегистрированными кандидатами.

Добавим, на территории Псковской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут 26 избирательных кампаний разного уровня - выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12, выборы глав муниципальных образований в 8-ми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Пыталовском и Стругокрасненском. В 13-ти районах пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.