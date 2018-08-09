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Политика

С 11 августа в псковских СМИ стартует агитационный период

«С 11 августа начинается важный этап избирательной кампании – агитационный период в средствах массовой информации. Мы рассчитываем, что свою предвыборную агитацию кандидаты и избирательные объединения проведут в рамках закона и  проявят уважение к своим избирателям и конкурентам», – заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Предвыборная агитация в СМИ продлится 28 дней:  до 0:00  8 сентября, с этого времени наступит,  так называемый, день тишины, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку по распределению  бесплатного эфирного времени на государственных телеканалах «Россия» (Россия-1), Российском информационном канале «Россия-24», радиоканале «Радио России», радиоканале «Маяк» и радиоканалах  Медиахолдинга Псковской области  «Бонус радио» и «Седьмое небо». Также были распределены бесплатные печатные площади в 28-ми периодических изданиях.

Отметим, что  каждый  канал ежедневно будет выделять до 30 минут эфирного времени. Одна половина общего объема эфирного времени отводится на совместные мероприятиями, а вторая распределяется между зарегистрированными кандидатами.

Добавим, на территории Псковской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут 26 избирательных кампаний разного уровня - выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12, выборы глав муниципальных образований  в 8-ми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Пыталовском и  Стругокрасненском. В 13-ти районах пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

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