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Общество

На три года в тюрьму отправилась жительница Локни за четыре кражи

В Локне судимую местную жительницу приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы за совершение четырех краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следствие установило, что 28-летня девушка совершила 4 кражи и причинила ущерб на сумму более 11 тыс. рублей. При этом она совершала кражи будучи уже судимой.

26 июня женщина обжаловала приговор, однако 8 августа суд отказал в удовлетворении апелляции. Приговор оставлен без изменений.

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