Жительница Пыталово ударила мужа осколком бутыли и получила 10 месяцев колонии

13:38, 10 августа 2018, ПАИ

В Пыталово местную жительницу приговорили к 10 месяцам тюрьмы за то, что ударила сожителя осколком бутылки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

39-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, ударила своего мужа осколком бутылки в живот. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УР РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд, с учетом позиции государственно обвинителя, а также личности подсудимой, назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.