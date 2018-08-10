Спиртное похитил местный житель из магазина в Великих Луках

12:40, 10 августа 2018, ПАИ

9 августа около 17:40 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.