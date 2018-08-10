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Общество

В 10 раз выросла выдача электронных полисов ОСАГО в Псковской области

За первое полугодие 2018 года жители Псковской области оформили 92,2 тысячи договоров ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.  

По словам специалистов, около 55% полисов были заключены в электронном виде (е-ОСАГО). В прошлом году на электронные полисы приходилось 16% договоров ОСАГО, оформленных в Псковской области.

В январе-июне 2018 года жители региона заключили 51,1 тысячу договоров автострахования в электронном виде. Это более чем в 10 раз превышает показатель за первые шесть месяцев 2017 и почти на 70% больше, чем за весь прошлый год, когда страховые компании выдали в Псковской области около 31 тысячи полисов е-ОСАГО.

 «Электронный полис ОСАГО – удобный альтернативный способ оформления привычного бумажного договора. Чтобы заключить его, не нужно выходить из дома и тратить время в очередях. Увеличение доли таких полисов в общем количестве оформленных ОСАГО показывает, что услуга действительно востребована у псковичей», –  считает Сергей Иванов, заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

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