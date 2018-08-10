В 10 раз выросла выдача электронных полисов ОСАГО в Псковской области

13:30, 10 августа 2018, ПАИ

За первое полугодие 2018 года жители Псковской области оформили 92,2 тысячи договоров ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

По словам специалистов, около 55% полисов были заключены в электронном виде (е-ОСАГО). В прошлом году на электронные полисы приходилось 16% договоров ОСАГО, оформленных в Псковской области.

В январе-июне 2018 года жители региона заключили 51,1 тысячу договоров автострахования в электронном виде. Это более чем в 10 раз превышает показатель за первые шесть месяцев 2017 и почти на 70% больше, чем за весь прошлый год, когда страховые компании выдали в Псковской области около 31 тысячи полисов е-ОСАГО.

«Электронный полис ОСАГО – удобный альтернативный способ оформления привычного бумажного договора. Чтобы заключить его, не нужно выходить из дома и тратить время в очередях. Увеличение доли таких полисов в общем количестве оформленных ОСАГО показывает, что услуга действительно востребована у псковичей», – считает Сергей Иванов, заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.