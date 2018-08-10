«Мерседес» угнал житель Пушкинских Гор у заснувших родственников
В деревне Мыза Красногородского района полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля «Мерседес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
9 августа ночью 21-летний безработный житель Пушкинских Гор приехал к родственникам в деревню Мыза. Когда хозяева уснули он забрал ключи, угнал «Мерседес» и поехал кататься. Потерпевшие сразу обратились в полицию.
Стражи порядка задержали угонщика на дороге Красногородск – Опочка.