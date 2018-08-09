Дмитрий Медведев назвал повышение пенсионного возраста необходимой мерой

13:11, 10 августа 2018, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал повышение пенсионного возраста в РФ «необходимой мерой». Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Глава Правительства отметил, что сегодня законопроект является самым сложным вопросом и вызывает широкие дискуссии, однако, как подчеркнул он, данная мера необходима.

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, он напомним, что когда действующая пенсионная система формировалась, на одного пенсионера приходились четыре работающих человека, поскольку продолжительность жизни в России была меньше. Сегодня, по словам премьера, соотношение свелось почти к одному.