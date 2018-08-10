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Общество

Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове

11 августа в 20:00 в Пскове в честь Дня физкультурника, в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, состоится ночной забег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Старт пройдет в сквере Псковского государственного университета. Участники спортивной акции побегут через Финский парк, мимо Псковского кремля и финишируют на месте старта.

Организатор забега, член #Команды2018 Дмитрий Яковлев рассказал, что присоединиться к акции может любой желающий вне зависимости от физической формы. «Это не соревнование, а любительский дружеский спортивный праздник. Будем, пропагандируя здоровый образ жизни, вместе любоваться красотой ночного Пскова», — отметил он.

Для участия в забеге уже зарегистрировались порядка 100 человек. Свое участие уже подтвердили члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, студенты ПсковГУ, участники Российского движения школьников, сотрудники Управления по обороту наркотиков УМВД России по Псковской области и другие.

Добавим, что ночной забег пройдет при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, патриотического движения «Про РФ», Молодежного парламента и ПсковГУ.

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