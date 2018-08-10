Активисты ОНФ провели в Пскове рейд по организациям, торгующим пиломатериалами

17:50, 10 августа 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации указа президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части сохранения биологического разнообразия приступили к мониторингу организаций, реализующих пиломатериалы в регионе. Цель проверки – выявление фактов реализации незаконно заготовленной древесины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В Пскове в рамках мероприятия прошел первый рейд. В ходе подготовки рейда активисты ОНФ определили торговые площади, где реализуется древесина, организации и ИП, занимающиеся продажей пиломатериалов.

Участники мероприятия побывали в пяти пунктах продажи древесины в Пскове и произвели ряд контрольных закупок досок и бруса, после чего проверили наличие информации о продавце в перечне зарегистрированных в системе ЛесЕГАИС. «Полученные чеки и товарные накладные с реквизитами мы использовали для проверки продавцов древесины на предмет их регистрации в системе, которая позволяет определить источник происхождения лесоматериалов, подлежащих реализации», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Григорий Турчин.

По результатам рейда общественники выявили, что из пяти продавцов в системе ЛесЕГАИС зарегистрированы только три. Фактически два продавца отпускают древесину сомнительного происхождения. «Все сделки с древесиной юридические лица и индивидуальные предприниматели должны регистрировать в системе ЛесЕГАИС. Это касается организаций и ИП, занимающихся как оптовыми, так и розничными продажами. Данная информационная система направлена на сокращение масштабов браконьерства в отношении древесины и позволяет держать под контролем незаконный оборот древесины», – пояснил Турчин.

С целью пресечения незаконной деятельности общественники обратятся в адрес контролирующих органов, в частности, в прокуратуру города Пскова для проведения проверки по указанным фактам.

Мониторинг, направленный на выявление субъектов реализации незаконно заготовленной древесины, эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса проводят по всей России. Мероприятия по выявлению фактов продажи организациями незаконно заготовленной древесины будут проходить до конца августа. В Псковской области активисты Народного фронта планируют проинспектировать также ряд торговых точек, расположенных в районах.