Дискуссия на тему проблем трудоустройства молодежи проходит в общественной приемной Михаила Ведерникова

12:20, 11 августа 2018, ПАИ

Круглый стол на тему «Вопросы и проблемы трудоустройства молодежи» проходит на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова сегодня, 11 августа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Участие в дискуссии принимают заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Виктор Остренко, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, а также, общественники, активисты масштабного проекта врио губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018.

Открывая мероприятие, Виктор Остренко отметил, что сегодня в общественной приемной проводится уже третья встреча по молодежной политике. По его словам, по итогам таких встреч, будут сформированы конкретные решения, которые позже передадут врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову на рассмотрение. «Мы стараемся использовать эту площадку для людей, которые этим занимаются», - отметил Виктор Остренко.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.