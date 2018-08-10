На 250 тысяч рублей оштрафован «Стройинвест» за нарушение градостроительного законодательства в Великих Луках

14:19, 10 августа 2018, ПАИ

По результатам прокурорской проверки ООО «Строительная компания «Стройинвест» оштрафована на 250 тысяч рублей за нарушения градостроительного законодательства в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Великих Лук установила, что «Стройинвест» в нарушение требований статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельном участке на улице Розы Люксембург строил многоквартирный жилой дома на уровне 3 этажа без получения разрешения на строительства данного объекта капитального строительства.

В этой связи прокурор Великих Лук в отношении строительной компании возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ (осуществление строительной деятельности без разрешения на строительство).

По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Псковской области привлёк строительную компанию к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей.