На 250 тысяч рублей оштрафован «Стройинвест» за нарушение градостроительного законодательства в Великих Луках
По результатам прокурорской проверки ООО «Строительная компания «Стройинвест» оштрафована на 250 тысяч рублей за нарушения градостроительного законодательства в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура Великих Лук установила, что «Стройинвест» в нарушение требований статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельном участке на улице Розы Люксембург строил многоквартирный жилой дома на уровне 3 этажа без получения разрешения на строительства данного объекта капитального строительства.
В этой связи прокурор Великих Лук в отношении строительной компании возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ (осуществление строительной деятельности без разрешения на строительство).
По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Псковской области привлёк строительную компанию к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей.