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Общество

На 250 тысяч рублей оштрафован «Стройинвест» за нарушение градостроительного законодательства в Великих Луках

По результатам прокурорской проверки  ООО «Строительная компания «Стройинвест» оштрафована на 250 тысяч рублей за нарушения градостроительного законодательства в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в  отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Великих Лук установила, что «Стройинвест» в нарушение требований статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  на земельном участке  на улице Розы Люксембург строил многоквартирный жилой дома на уровне 3 этажа без получения разрешения на строительства данного объекта капитального строительства.

В этой связи прокурор Великих Лук в отношении строительной компании возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ (осуществление строительной деятельности без разрешения на строительство).       

По результатам его рассмотрения  Арбитражный суд Псковской области  привлёк строительную компанию к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей.

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