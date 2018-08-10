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Общество

Условный пожар ликвидировали сотрудники МЧС в новоржевской больнице

8 августа на здании Новоржевской районной больницы прошло пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожара в зданиях с ночным пребыванием людей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу проведённых учений, в результате нарушения правил пожарной безопасности в кабинете физиотерапии произошёл пожар. Задымлению подвергся третий этаж и лестничные клетки, создалась угроза распространения огня на чердачное помещение здания.

Дежурная медсестра сообщила об условном пожаре в пожарную охрану Новоржева, поставила в известность главного врача и оповестила персонал объекта. Силами медицинских работников была произведена эвакуация людей через эвакуационные выходы.

Радиотелефонист ПСЧ-18, после получения сообщения о пожаре, высылал на место вызова дежурный караул в составе двух отделений на автоцистернах, вызывал звено газодымозащитной службы ПСЧ-27 из посёлка Пушкинские Горы, направил на пожар наряд ГИБДД и другие аварийные службы города.

Через четыре минуты к месту вызова прибыл дежурный караул пожарной охраны города. Руководитель тушения пожара произвёл разведку, уточнил количество людей, выведенных из здания. Для тушения пожара к окну была установлена  трехколенная лестница, на защиту помещений от огня и тушение поданы два ствола «Б» от автоцистерны, а также дополнительный ствол через запасный выход.

На место условного пожара прибыли силы и средства по вызову №1-бис, руководство части, службы взаимодействия. На месте был создан штаб пожаротушения, определены боевые участки, обеспечена бесперебойная подача воды. Через 20 минут с момента возгорания условный пожар был ликвидирован, все люди из лечебного корпуса эвакуированы.

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