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Общество

Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля

18 августа на Медовом фестивале в Детском парке Пскова пройдет конкурс «Самый вкусный мёд». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы праздника.

Победителя путём дегустации определит «народное жюри». У экспозиции каждой пасеки будет установлена ёмкость для голосования, волонтёры раздадут посетителям выставки купоны, которыми те проголосуют за понравившийся продукт.

Отметим, что конкурс «Самый вкусный мёд» традиционно проводится в рамках Медового фестиваля. В прошлом году его выиграла пчеловод Людмила Десятик. Второе место заняла семья Дмитриевых, тройку замкнул Александр Мусетов.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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