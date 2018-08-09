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Политика

Генсовет и Совет руководителей фракций «Единой России» обобщат предложения по пенсионной системе

20 августа пройдет совместное заседание Генерального Совета партии и Совета руководителей фракций «Единой России». Решение об этом было принято, сегодня, 10 августа Президиумом Генсовета «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Заседание состоится с целью обобщения и анализа предложений регионов по совершенствованию пенсионной системы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта и учета их мнений в позиции фракции «Единой России» на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа.

На заседании будут рассмотрены итоги муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые прошли в течение июля на партийных площадках в регионах. Всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней.

Напомним, дискуссионные площадки «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе», в частности, провели члены партии «Единая Россия» в Пскове, Великих Луках и Острове.

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