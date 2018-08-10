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Общество

Михаил Ведерников посетил ООО «ПсковАгроИнвест»

Сегодня, 10 августа, в ходе рабочей поездки в Псковский район врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил  ООО «ПсковАгроИнвест». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, генеральный директор предприятия Ирина Толмачева рассказала, что началась уборочная, погода позволяет, и все работы идут по плану.  По её словам, в этом году удалось получить 35 центнеров зерна с гектара, всего  были засеяны 2 тыс. 700 га. «Зерно сухое, в прошлом году было 30% влажности, его нужно было сушить, а сейчас затраты на сушку минимальны», - отметила Ирина Толмачёва.

«Вам достаточно того, что вы выращиваете?» - уточнил Михаил Ведерников. Руководитель предприятия ответила, что приходится докупать. «Нам есть куда расти», - сказала она.

Главе региона продемонстрировали зерносушильный комплекс, зернохранилище.

Кроме того, Михаил Ведерников, сев за руль комбайна, принял участие в уборке зерновых.

Показали врио губернатора и мясное производство. Ему рассказали, что в цехе трудятся 38 человек из Пскова, Псковского и Пыталовского района. Для доставки сотрудников на работу и домой на предприятии организован транспорт. Что касается зарплаты, то она превышает 30 тысяч рублей.

Михаил Ведерников ознакомился с технологическим процессом и продегустировал мясную продукцию предприятия.

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