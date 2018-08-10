Городские автобусы будут доставлять псковичей к «Ласточке»

15:33, 10 августа 2018, ПАИ

С 12 августа в Пскове, в связи с организацией движения поездов «Ласточка» между Псковом и Санкт – Петербургом, меняется расписание первых утренних рейсов городских автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Псковпассажиравтотранс».

Теперь автобусы №1, 2, 11 и 17 прибывают на псковский железнодорожный вокзал в 5:45. Изменённое расписание рейсов опубликовано на сайте предприятия и на остановочных пунктах по маршрутам следования.

Напомним, что из Пскова поезд отбывает в 6:00 и приезжает в Санкт-Петербург в 9:30 на Балтийский вокзал. Обратно «Ласточка» отправляется на следующий день, в 6:55 утра, и прибудет в Псков уже в 10:25.