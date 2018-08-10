Около тысячи военнослужащих Псковского гарнизона обеспечили порядок на международном конкурсе «Десантный взвод»

17:59, 10 августа 2018, ПАИ

Около тысячи военнослужащих гарнизона, в том числе более 60 военнослужащих и 15 единиц автомобилей и специальной техники военной полиции, обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении международного конкурса «Десантный взвод». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гарнизона.

Круглосуточно на всех этапах проведения соревнований военные полицейские обеспечивали безопасность законность и воинскую дисциплину в местах проживания команд-участниц, охрану сопровождение и безопасность дорожного движения.

«Подразделения военной полиции комендатуры Псковского гарнизона успешно справились с задачей по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины при проведении всех этапов международного конкурса», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что международный конкурс «Десантный взвод» проводился на трех полигонах Псковской области. В состязаниях принимали участия представители «крылатой пехоты» 10 стран мира. Российские десантники стали победителями данных соревнований. Также в тройку лидеров вошли команды из Китая и Белоруссии.