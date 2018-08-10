В течение 2-3 лет Стремуткинскую школу в Псковском районе приведут в порядок

15:39, 10 августа 2018, ПАИ

«Нам важно изыскать средства, чтобы в течение 2-3 лет привести в полный порядок Стремуткинскую школу», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время посещения образовательного учреждения в ходе рабочей поездки в Псковский район 10 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заместителя директора школы, сейчас идут работы по установке ограждения с воротами, а также идет замена окон на пластиковые на первом этаже здания, часть окон планируют заменить и на втором этаже. Кроме того, как рассказал замдиректора, в школе планируется отремонтировать кровлю на федеральные средства.

Замдиректора также рассказал, что шесть лет назад в спортзале провели капительный ремонт и сейчас помещение поддерживается только силами сотрудников школы.

Михаил Ведерников заявил, что необходимо изыскать средства для приведения в порядок здания школы, а также обеспечить ее новой техникой.