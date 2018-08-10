0
15:19
Михаил Ведерников: Программу поддержки молодых специалистов на селе планируется продлить до 2025 года
15:07
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
14:04
Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове
12:49
Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов
12:06
Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество
11:23
Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
11:15
Михаил Ведерников поручил в течение 10-14 дней организовать первое заседание комитета по проведению мероприятий в память о 6-й роте
Еще новости
Общество

В течение 2-3 лет Стремуткинскую школу в Псковском районе приведут в порядок

«Нам важно изыскать средства, чтобы в течение 2-3 лет привести в полный порядок Стремуткинскую школу», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время посещения образовательного учреждения в ходе рабочей поездки в Псковский район 10 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заместителя директора школы, сейчас идут работы по установке ограждения с воротами, а также идет замена окон на пластиковые на первом этаже здания, часть окон планируют заменить и на втором этаже. Кроме того, как рассказал замдиректора, в школе планируется отремонтировать кровлю на федеральные средства.

Замдиректора также рассказал, что шесть лет назад в спортзале провели капительный ремонт и сейчас помещение поддерживается только силами сотрудников школы.

Михаил Ведерников заявил, что необходимо изыскать средства для приведения в порядок здания школы, а также обеспечить ее новой техникой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Программу поддержки молодых специалистов на селе планируется продлить до 2025 года
10 августа 2018
Михаил Ведерников: Программу поддержки молодых специалистов на селе планируется продлить до 2025 года
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
10 августа 2018
Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля
Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове
10 августа 2018
Ночной забег в честь Дня физкультурника состоится 11 августа в Пскове
Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов
10 августа 2018
Псковская область примет участие в Первом международном форуме древних городов
Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество
10 августа 2018
Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество 2
Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
10 августа 2018
Более 100 человек принимают участие в забеге «Молодёжь - за спорт!» в Печорах
Михаил Ведерников поручил в течение 10-14 дней организовать первое заседание комитета по проведению мероприятий в память о 6-й роте
10 августа 2018
Михаил Ведерников поручил в течение 10-14 дней организовать первое заседание комитета по проведению мероприятий в память о 6-й роте
Отец бойца 6-й роты попросил Михаила Ведерникова возглавить оргкомитет по проведению мероприятий в честь 20-летия подвига десантников
10 августа 2018
Отец бойца 6-й роты попросил Михаила Ведерникова возглавить оргкомитет по проведению мероприятий в честь 20-летия подвига десантников 2

Идет загрузка...