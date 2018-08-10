Инвесторов для неиспользуемых в Псковской области земель предложил искать Михаил Ведерников

15:56, 10 августа 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил искать инвесторов для неиспользуемых сельхозземель региона. Об этом он заявил в ходе совещания с начальниками управлений, комитетов, отделов сельского хозяйства администраций районов, сельскохозяйственными товаропроизводителями, в ходе рабочего выезда в Псковский район, сегодня, 10 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, у сельхозпредприятий Псковской области есть потенциал для совершенствования. «Коллеги, давайте активно искать инвесторов и формулировать им предложения. У нас есть целый ряд предприятий, которые показывают хорошую динамику и это говорит о том, что перспективы роста есть», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, в ходе совещания он рассказал, что на 1 августа в Псковской области производство птицы и скота на убой увеличилось на 15% по сравнению с показателями прошлого года. Михаил Ведерников поблагодарил аграриев за «слаженную работу» и подчеркнул, что за 5 лет можно увеличить показатели вдвое.

Михаил Ведерников также затронул тему компенсации затрат на горюче-смазочные материалы: «Мы обсуждали, какой части нужна помочь, Псковская область получила 20 млн рублей - это неплохой показатель, область в качестве софинансирования выделяет 1,5 млн рублей».

Глава региона попросил начальника управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николая Романова не просто фиксировать заявки сельхозпроизводителей, но и оперативно реагировать на них, оказывать содействие. При этом Михаил Ведерников заверил аграриев, что каждая их заявка сопровождается областными властями «в ручном режиме».