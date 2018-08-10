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Общество

Николай Романов поблагодарил Михаила Ведерникова за оперативную помощь сельхозпроизводителям

Начальник Главного государственного управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов поблагодарил врио губернатора Михаила Ведерникова за оперативную финансовую помощь, которая была оказана при снижении цен на молоко и удорожании горюче-смазочных материалов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с совещания главы региона с начальниками управлений, комитетов, отделов сельского хозяйства администраций районов, сельскохозяйственными товаропроизводителями 10 августа.

Николай Романов также сообщил, что по заготовке кормов сейчас у региона неплохой показатель, хотя он и ниже прошлогоднего.  «Уборка зерна идет неплохо,  неплохие показатели по рапсу - 9 тыс. га. По картофелю - на уровне прошлого года», - добавил он.

Начальник управления сельского хозяйства также остановился на программе поддержки фермерских хозяйств, назвав её очень действенной. «Сегодня люди получили сертификаты, на следующей неделе они получат средства -  всего 54 млн рублей», - сообщил он. Следующий грант, отметил Николай Романов, будет разыгран по кооперации и добавил, что в регионе зарегистрированы 5 сельскохозяйственных кооперативов.

«Во всех тех программах, которые есть в Минсельхозе, наша область участвует, остальное зависит от вас, нужна ваша активность, - обратился Николай Романов к участкам совещания. - Я хочу поблагодарить врио губернатора, за то, что софинансирование у нас идет без задержек».

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