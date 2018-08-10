Иван Цецерский наградил лучших работников Scandinavia накануне профессионального праздника

17:40, 10 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 10 августа, накануне Дня строителя глава Пскова Иван Цецерский встретился с коллективом строительной компании Scandinavia, поздравил руководство и коллектив с профессиональным праздником и наградил лучших работников предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Он отметил, что завод на протяжении долгих лет является флагманом строительной отрасли, одним из самых успешных предприятий региона среди производителей строительных конструкций и строителей жилья и, применяя самые прогрессивные технологии, продолжает динамично развиваться.

Глава Пскова пожелал предприятию дальнейшего развития, успешных отношений с заказчиками, а сотрудникам - крепкого здоровья.

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Скандинавия» Игорь Поляков подчеркнул, что завод в настоящее время выходит на межрегиональный уровень и успешно реализует свои проекты по всему Северо-западному региону, в том числе в Санкт-Петербурге, а также в Москве.

Иван Цецерский посетил цеха предприятия, где оценил уровень производства, познакомился с новыми технологиями в производстве бетонных блоков. Кроме того, глава Пскова обсудил с генеральным директором завода Игорем Поляковым возможности участия предприятия в уменьшении городской очереди на предоставление жилья.

Напомним, строительная компания Scandinavia была создана в 2010 году путем ребрендинга одного из старейших строительных предприятий Пскова - производственно-строительного объединения ЖБИ-1.