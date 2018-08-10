«Псковэнерго» напоминает об опасности полетов вблизи ЛЭП

16:15, 10 августа 2018, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» предупреждает пилотов и всех любителей воздушных видов спорта о недопустимости полетов вблизи охранных зон ЛЭП и напоминает об опасности поражения электрическим током при столкновении с воздушными линиями электропередачи. Смертельно опасно соприкосновение с проводом ЛЭП любых летательных средств, и даже «воздушных змеев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Никто не гарантирует, что неопытный парашютист не заденет токоведущие части парашютом или стропами, а дельтаплан или спортивный самолет, приземлившись в охранной зоне ЛЭП, не попадает под напряжение. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей.

Специалисты напоминают:

На высоте менее 100 метров линии электропередачи могут обладать низкой контрастностью с окружающим фоном.

В сумерках с расстояния свыше 100 метров провода на фоне земли абсолютно не видны. Их наличие можно лишь предугадать по расположению и высоте опор ЛЭП.

Чтобы ваш полет был безопасным, соблюдайте следующие правила:

При подготовке к полету, изучите маршрут, обратите внимание на расположение воздушных ЛЭП;

Во время полета помните о риске столкновения с воздушными ЛЭП и необходимости визуальных осмотров;

Если ваш летательный аппарат оказался вблизи ЛЭП, не пытайтесь маневрировать, обходя провода на малой высоте;

При наличии запаса высоты пересекать ЛЭП желательно над опорами — они более заметны, чем провода.

При аварийной ситуации вы должны любыми маневрами постараться увести свой аппарат от ЛЭП. Самая жесткая посадка безопаснее касания проводов!

Если столкновение с ЛЭП всё-таки неизбежно, постарайтесь приземлиться на один из крайних проводов. Не допускайте касания более чем одного провода.

Если у пилота только одна точка касания с электрическим проводом, и отсутствует соприкосновение с заземленными предметами или другим проводом этой линии, то он обладает одним с источником электрической энергии потенциалом, и в этом случае может избежать поражения электрическим током. При появлении второй точки контакта с проводом неизбежно возникнет смертельная для человека разница потенциалов.

Энергетики убедительно просят соблюдать максимальную осторожность и не приближаться к местам прохождения воздушных линий электропередачи! Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия в охранных зонах ЛЭП, «Псковэнерго» напоминает номер телефона «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

Подробную информацию о правилах поведения вблизи энергообъектов – в мегаполисах, на даче, на природе - читайте на интернет-портале МРСК Северо-Запада «Электробезопасность взрослым». Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку.