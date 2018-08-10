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Общество

«Псковэнерго» напоминает об опасности полетов вблизи ЛЭП

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» предупреждает пилотов и всех любителей воздушных видов спорта  о недопустимости полетов вблизи охранных зон ЛЭП и напоминает об опасности поражения электрическим током при столкновении с воздушными линиями электропередачи. Смертельно опасно соприкосновение с проводом ЛЭП любых  летательных средств, и даже «воздушных змеев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Электроустановки построены по принципу исключения прямого контакта человека с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Никто не гарантирует, что неопытный парашютист не заденет токоведущие части парашютом или стропами, а дельтаплан или спортивный самолет, приземлившись в охранной зоне ЛЭП, не попадает под напряжение. Летательный аппарат вблизи энергообъектов не только несет угрозу жизни пилота, но и становится причиной сбоя в работе электрических сетей.

Специалисты напоминают:

Чтобы ваш полет был безопасным, соблюдайте следующие правила:

При подготовке к полету, изучите маршрут, обратите внимание на расположение воздушных ЛЭП;

Если у пилота только одна точка касания с электрическим проводом, и отсутствует соприкосновение с заземленными предметами или другим проводом этой линии, то он обладает одним с источником электрической энергии потенциалом, и в этом случае может избежать поражения электрическим током. При появлении второй точки контакта с проводом неизбежно возникнет смертельная для человека разница потенциалов.

Энергетики убедительно просят соблюдать максимальную осторожность и не приближаться к местам прохождения воздушных линий электропередачи! Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия в охранных зонах ЛЭП, «Псковэнерго» напоминает номер телефона  «горячей линии»  МРСК Северо-Запада  8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

Подробную информацию о правилах поведения вблизи энергообъектов – в мегаполисах, на даче, на природе - читайте на интернет-портале МРСК Северо-Запада «Электробезопасность взрослым»Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку.

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