Чистых от лейкоза коров предприятий стало больше в Псковской области

16:45, 10 августа 2018, ПАИ

В Псковской области стало больше сельскохозяйственных предприятий, чистых от лейкоза коров. Об этом заявила начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина в ходе совещания врио губернатора Михаила Ведерникова с начальниками управлений, комитетов, отделов сельского хозяйства администраций районов, сельскохозяйственными товаропроизводителями сегодня, 10 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Веры Баданиной, с лейкозом псковские предприятия борются уже с 2015 года. Тогда в регионе насчитывалось 15% чистых хозяйств, а в 2018 году их стало уже 17% (10 тысяч голов). Она также отметила, что сегодня включаются правила реорганизации и вывоза молока, по которым перемещать продукт разрешается только на территории региона.

Кроме того, начальник госуправления ветеринарии рассказала, что в Псковской области в этом году были выявлены 6 случаев бешенства в «дикой фауне». Вера Баданина подчеркнула, что заболевания носят 100% летальный исход, а многие охотники игнорируют этот факт. По ее словам, в прошлом году регион получил вакцину от бешенства на 23 млн рублей, в этом году в область также ожидается ее поступление.

Кроме того, она рассказала, что ветеринарная служба региона занимается профилактикой заражения африканской чумы свиней. Вера Баданина обратилась с просьбой к сельхозпроизводителям и руководителям хозяйств, чтобы общими усилиями привести сферу в порядок: «А то дошло уже до того, что свиньи по дорогам бегают».

Начальник госуправления ветеринарии также рассказала о ситуации с птичьим гриппом. По ее словам, сейчас заболевание зарегистрировано в Смоленской и Курской областях и может прийти в Псковскую область.

Ещё одна угроза – нодулярный дерматит. Вера Баданина отметила, что только за прошедшую неделю в Самаре были зафиксированы 38 вспышек этого заболевания.

«Наша с вами сегодня задача предотвратить завоз болезней, а также осуществлять фитосанитарный контроль», - заключила Вера Баданина.