IV этап Кубка России в классе яхт SB20 пройдет в Псковской области

17:02, 10 августа 2018, ПАИ

С 11 по 12 августа в Псковской области пройдет Четвертый этап Кубка России в классе яхт SB20. Соревнования состоятся на Псковском озере, в бухте пансионата «Кривск», в рамках Псковской парусной регаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В соревнованиях примут участие 6 лучших российских экипажей яхтсменов, в том числе мастера спорта международного класса Юрий Шувалов и Артем Басалкин, сообщил исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Псковская парусная регата» Михаил Савин.

Также в эти дни пройдут региональные соревнования на крейсерских яхтах и детский турнир. Старт первой гонки — в 10:30.

Организаторы — Национальная ассоциация яхт класса SB20, Псковская парусная регата, яхт-клубы «Повелитель паруса» и «СпортБотсРус» при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Добавим, что первые три этапа Кубка России уже прошли в Санкт-Петербурге (с 25 по 28 мая), Московской области (с 22 по 25 июня) и Перми (с 13 по 15 июля). Заключительный, пятый, этап запланирован на период с 28 сентября по 1 октября. Его местом проведения вновь станет Московская область.

Яхты SB20 — это новый класс килевых гоночных яхт длиной 6,5 метров, надежных и универсальных, удобных для транспортировки. Они относятся к самому массовому классу спортивных килевых яхт в мире.