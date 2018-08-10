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Политика

Суд отказал «Яблоку» в иске о снятии кандидатуры Натальи Федоровой с выборов на должность главы Псковского района

Сегодня, 10 августа, Псковский районный суд отказал в иске региональному отделению партии «Яблоко» о снятии кандидата от «Единой России» Натальи Федоровой с выборов на должность главы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Территориальной избирательной комиссии Псковского района.

«Судом вынесено решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований», - заявили в ТИК.

Напомним, что кандидаты на должности глав районов Псковской области, выдвинутые Псковским «Яблоком», обратились суд с требованием признать незаконными и отменить решения территориальных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в главы, выдвинутых местными отделениями регионального отделения «Единой России».

В единый день голосования 9 сентября выборы глав муниципальных образований пройдут в восьми районах области - в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском, Стругокрасненском и дополнительные выборы в Пыталовском. Всего на территории Псковской области состоятся 26 избирательных кампаний.

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