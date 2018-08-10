Подготовить список необходимого Псковской районной больнице оборудования поручил врио губернатора

17:26, 10 августа 2018, ПАИ

Врио губернатора Михаил Ведерников поручил председателю Государственного комитета региона по здравоохранению и фармации Игорю Потапову подготовить список оборудования, в котором нуждается Псковская районная больница. Медицинское учреждение глава региона посетил сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Врио губернатора главный врач больницы Елена Уткина рассказала, что здание рассчитано на 900 посещений, фактически же их 700. Оно было построено 1987 году и нуждается в ремонте, требуется замена инженерных сетей, необходимо провести реконструкцию помещения. Главе региона продемонстрировали, где планируются расширения помещений, где будет оборудован пандус, проинформировали о планах по ремонту цокольного этажа, также планируется ремонт кровли. При этом часть работ будет выполнена до конца текущего года.

Отвечая на вопрос главы региона о количестве сотрудников, Елена Уткина сообщила, что работает в больнице 358 человек, учреждение укомплектовано кадрами на 85%.

Главной проблемой главврач назвала оборудование: «Специалисты у нас хорошие, и они должны работать на хорошем оборудовании».

«Не самое худшие учреждение, но есть еще над чем работать, постепенно будем ситуацию улучшать», - заявил Михаил Ведерников.