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Общество

Поиграть в народные игры смогут псковичи на фестивале «ДА!FEST» сегодня

Сегодня, 11 августа, в Пскове в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST», на котором участники проекта «Летняя Скобариада» по развитию и популяризации народных игр, организуют площадку для народных игр. Об этом сообщил один из руководителей псковского Союза студенческих отрядов, участник проекта #Команда2018 Дмитрий Михайлов.

По его словам, поиграть в народные игры, в принципе, можно в любом месте и в любое время, не обязательно привязываться к графику проекта «Летняя Скобариада».

 С 12:00 до 17:00 на фестивале будут организованы бесплатные тренировки под открытым небом, пройдут различные мастер-классы, интеллектуальные и спортивные состязания по настольному теннису, футбол и баскетболу.

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