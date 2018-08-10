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Общество

Дожди и грозы ожидаются 11 августа в Псковской области

11 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами ливни, по юго-востоку области - без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +14 до +19 градусов, днем - от +21 до +26, по юго-востоку - днем до +30.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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