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Общество

День физкультурника празднуется сегодня в России

Сегодня, 11 августа, в России отмечается День физкультурника. Об этом сообщает портал calend.ru.

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года.

Широкое распространение этот праздник получил в 20-30-х годах XX века, в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух». В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Общество было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. В 1935 году Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта.

Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в нашей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.

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