Следить за спелым овсом для определения осени советует народный календарь

09:20, 11 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 11 августа, по народному календарю наступил день Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках. Об этом пишет портал calend.ru.

Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию: его обули в железные сапоги с гвоздями, торчащими внутрь, и так отвели к месту казни, где сожгли заживо. Однако тело мученика осталось невредимо, и впоследствии его погребли христиане.

Поскольку имя проповедника очень похоже на название хорошо известной на Руси ягоды, которая к тому же поспевает к этому времени, то Калинник стал еще и праздником калины. Это растение предки считали символом чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви. Из калины крестьянки варили кисели и компоты, толкли ее с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. Калинниками на Руси называли пироги с калиной. Так описывает их приготовление Владимир Даль: «Щепоть калины завернет в ржаное тесто хозяйка пирожком, расправит, запеленает сухим капустным листом — и на противень, в печь, на вольный дух, пусть потомится и зажарится. А как хлебом потянет, как запахнет лакомством — открывай заслонку, вынимай готовые калинники. Лист капустный отрясется – и вот он, пирог с калинкой, с лесным душком!».

Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем», — подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.