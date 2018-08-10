Более 18 тысяч пачек сигарет пытался незаконно провести мужчина через госграницу в Пыталовском районе

18:09, 10 августа 2018, ПАИ

В Пыталовском районе в автомобильном пункте пропуска «Лудонка» пограничники задержали гражданина, который пытался незаконно провезти через госграницу более 18 тыс. пачек сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

30-летний мужчина приехал на выезд из России на «Фольксвагене». Вскоре пограничники нашли в машине тайник. По их словам, автомобиль был буквально набит сигаретами, их пытались скрыть во всевозможных полостях, начиная от панели управления, заканчивая полом и потолком. Общее количество выявленной табачной продукции превысило 18 тыс. 400 пачек, их стоимость составляет не менее 650 тысяч рублей.

Ранее аналогичный случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района, где гражданин России также пытался незаконно провезти через границу более 16,5 тысяч пачек сигарет, оборудовав для этих целей тайник в легковом автомобиле.

Выявленные сигареты были переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия правового решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.