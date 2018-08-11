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Общество

Тренировку по единоборствам посетит Федор Емельяненко сегодня в Пскове

Сегодня, 11 августа, в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко посетит тренировку по единоборствам. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Выдающийся боец приехал в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Кроме того, сегодня в 15:20 в Общественной приемной Михаила Ведерникова Федор Емельяненко встретится с участниками #Команды2018 и представителями спортивной общественности Пскова и области.

А в 17:30 в спорткомплексе «Олимп» Федор Емельяненко даст бесплатный мастер-класс спортсменам региона по смешанным единоборствам. После чего все желающие смогут взять у легендарного спортсмена автограф.

 

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