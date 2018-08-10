Новая дорожная техника прибыла в районные филиалы «Псковавтодора»

19:51, 10 августа 2018, ПАИ

В управление автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодор») поступила очередная партия новой дорожной техники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, государственное предприятие на средства областного дорожного фонда закупило еще четыре комбинированные дорожные машины. Спецтехника произведена на великолукском заводе «Лесхозмаш».

В летний период машины используются для выполнения ремонтно-строительных, транспортных и грузоподъемных работ, в зимний период с помощью КДМ идет уборка снега и распределяются противогололедные материалы по проезжей части автодорог.

Две новые машины будут работать в Псковском филиале. По одной КДМ отправились в Палкинский и Стругокрасненский филиалы.

Ранее в этом году в «Псковавтодор» уже поступили четыре грейдера, тягач с грузовым прицепом, два автомобиля «Дорожный мастер» и другая техника, отметил директор предприятия Андрей Лукин. Работа по обновлению парка рабочей спецтехники будет продолжена, добавил он.

Напомним, что в прошлом году в районные отделения «Псковавтодора» поступили грузопассажирские автомобили, КДМ, автогрейдера, трактор и автобус.